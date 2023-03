Free party : des fêtards se sont installés près d'un champ d'éoliennes à Marsanne

Entre 200 et 250 fêtards se sont installés au pied des éoliennes à Marsanne et participent à une free party.

Plusieurs participants à une free party se sont installés ce samedi 11 mars 2023 dans la soirée près d'un champ d'éoliennes à Marsanne dans le sud de la Drôme. Il y a eu au plus fort de cet évènement non autorisé, une centaine de véhicules garés sur les lieux. Les forces de l'ordre ont estimé à 250 le nombre de participants. Ce dimanche à 13 heures, la musique a été coupée et les participants à la free party quittent progressivement les lieux. À 17 heures, ils étaient encore une soixantaine de fêtards réunis à Marsanne.

Les gendarmes procèdent à des contrôles. La Préfecture de la Drôme a pris un arrêté interdisant la circulation de tout véhicule transportant du matériel de sonore.

Ce mardi 7 mars, un homme de 25 ans, organisateur d'une rave party à Montmiral (Drôme) en octobre 2022 a été condamné à 120 heures de travail d'intérêt généra l. Il doit également verser des dommages et intérêts pour un montant de plus de 90.000 euros.