Des pièges pour freiner le retour du frelon asiatique dans l'Yonne

Jean Pierre Prénat est apiculteur depuis maintenant quarante ans. Il possède quatre ruches en Puisaye près de Mézilles. Pas question d'acheter ses pièges dans le commerce, il les fabrique lui même. "L'an dernier j'utilisais des bouteilles plastiques. Mais cette année j'ai moi même fabriqué une boite, avec un grillage au dessus. Et au milieu j'ai inséré un goulot de bouteille. "

"Pour les attirer dans le piège , j'y dépose du sirop de cassis ": Jean Pierre Prénat

C'est par ce goulot de bouteille plastique que les reines de frelons asiatiques , qui préparent leurs nids en ce moment, doivent entrer et ne plus ressortir . Et il y a un moyen infaillible pour les attirer. " Les reines ont besoins de glucides. Et donc, moi je mets du sirop de cassis. Sans oublier d'ajouter de l'alcool . Parce que l'avantage de l'alcool, c'est que ça éloigne les abeilles.On ne prend que les frelons."

Jean Pierre Prénat prêt à défendre ses quatre ruches contre le frelon envahisseur © Radio France - Damien Robine

La raquette de badminton, un bon moyen d'estourbir le frelon selon l'apiculteur

Mais quoiqu'il arrive , ces pièges ne suffiront pas à éliminer tout les frelons asiatiques autour des ruches de notre apiculteur. Il y a deux ans notamment il avait du batailler ferme pour défendre ses abeilles. "J'ai trouvé un moyen, c'est la raquette de badminton. En frappant sérieusement on arrive à estourbir le frelon. Mais il faut l'achever parce que sinon il reprend vie. Et hop, au revoir."

Cette année là Jean Pierre Prénat se souvient avoir ôté la vie à plus de 400 frelons asiatiques.