Fresque antisémite : le graffeur Lekto jugé ce lundi à Avignon

Le graffeur Lekto comparaît ce lundi 31 octobre devant le tribunal d'Avignon. L'auteur de la fresque antisémite du parking des Italiens à Avignon est poursuivi pour "provocation à la discrimination, à la violence, à la haine par un propos à caractère antisémite". Cette fresque représentait Emmanuel Macron en marionnette manipulée par l'économiste Jacques Attali, qui avait porté plainte.

L'auteur de la fresque va-t-il s'exprimer ?

L'audience s'annonce assez technique, puisqu'il sera notamment question du droit de la presse, qui régit l'affichage public. La justice devra aussi déterminer si l'auteur a eu conscience ou non de l'antisémitisme de son graff. Dit dans des termes judiciaires, il faudra répondre à cette question : a-t-il eu l'intention d'inciter autrui à partager ses sentiments de haine ? Ce serait la première fois que Lekto, l'auteur du graff, s'exprime. Il est injoignable depuis le début de la polémique.

Sur son graff, on voit donc Emmanuel Macron grimé Pinocchio. Derrière lui, dans l'ombre, l'économiste Jacques Attali manipule cette marionnette. Tous les clichés et les codes des caricatures antisémites sont là estiment les associations juives. A l'époque, le Grand Avignon fait le choix de le laisser, au nom de la liberté d'expression. Mais devant les réactions grandissantes sur les réseaux sociaux, la préfecture exige son retrait. Depuis, plusieurs figures ont remplacé cette fresque parking des Italiens. En ce moment, on peut y voir Renaud dans sa jeunesse.