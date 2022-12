Fresque dégradée, tag anti-police : la commune d'Aouste-sur-Sye porte plainte

La petite ville d'Aouste-sur-Sye, à peine 2500 habitants, s'est réveillée défigurée le 25 décembre. Un ou des individus ont profité de la nuit du Réveillon pour taguer plusieurs endroits de la ville : une des grandes fresque, deux murets du pont, la façade du local du policier municipal. Après constatation, la mairie a décidé de déposer une plainte à la gendarmerie pour dégradations.

Les services techniques sont depuis à l'œuvre pour tenter d'effacer les différentes inscriptions. Sur le pont, il est écrit : "moins de ravioles, plus de tafioles", en bas de la fresque, "Auguste, tes muscles nous font bander" et "pour la revanche Queer". Ces inscriptions pro LGBTQIA+ ne sont pas véhémentes, au contraire de celles jouxtant le bureau du policier municipal : "ACAB" (Tous les policiers sont des bâtards) et "Ouste le flic".

"Bien sûr je me suis senti visé, ça ne me perturbe pas tant que ça, mais j'ai reçu des mots de soutien de la part de certains habitants" témoigne Thibaut Gory, le policier municipal. Lui se dit serein dans son travail au quotidien, "mais certaines personnes âgées, le fait qu'on dégrade leur commune, ça les impacte", explique-t-il.

Une des fresques de la ville a été dégradée - Police municipale d'Aouste-sur-Sye