Fresque "porno" au CHU de Toulouse : le tribunal administratif en ordonne le retrait

Le tribunal administratif de Toulouse a examiné la semaine dernière un référé-liberté déposé par de deux associations féministes et un syndicat contre la fresque jugée sexiste qui trône sur un mur de la cantine de l'internat de l'hôpital Purpan. Le juge des référés ordonne au CHU de procéder à l’enlèvement du tableau, au nom de la dignité humaine.

Porno pour les uns, culturelle pour les autres

C'est une parodie ouvertement érotique du tableau d'Eugène Delacroix, La liberté guidant le peuple. Des hommes et des femmes nus, identifiés comme des cadres du CHU, en plein rapport sexuel, se mordant les fesses, avec un collier autour du coup ou à quatre pattes. Certains la trouvent laide, dégradante, pornographique, sexiste. D'autres revendiquent une forme de liberté d'expression et une culture "carabine" propres aux étudiants en médecine, assumant ouvertement la grivoiserie et l'auto-dérision. Une tradition tellement ancrée que la polémique n'est pas venue des rangs des étudiants eux-mêmes ou du personnel de l'hôpital reconnaissable sur le tableau et qui a donné son accord.

C'est une aide-soignante, déléguée Sud Santé Sociaux qui a donné l'alerte en octobre dernier. Face aux articles de presse de plus en plus nombreux, la direction du CHU a demandé à l'association des internes de décrocher cette fresque. Consigne qui n'a pas été suivie, quinze jours après le tableau était toujours en place, certes avec un rideau. Cela n'est pas suffisant a tranché le tribunal.

Atteinte à la dignité humaine

Le juge des référés a été saisi sur le fondement d’atteintes à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la liberté fondamentale de ne pas subir de harcèlement sexuel au travail et au principe de dignité humaine. Le juge a estimé que le caractère pornographique des fresques porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité humaine et caractérise une situation d’urgence de nature à justifier l’intervention du juge du référé liberté.

La justice a en revanche rejeté la demande de poursuites disciplinaires à l’encontre des agents ayant décidé de l’accrochage des fresques.

Le CHU a réagi ce mercredi midi en assurant que "ces tableaux feront l’objet d’un décrochage immédiat ce jour, le 8 décembre 2021, par l’association des internes, conformément à l’ordonnance prononcée".