Fréterive : un homme de 66 ans meurt écrasé sous son transpalette

Un accident mortel a eu lieu ce mardi 20 septembre à Fréterive (73). Vers 11h30, un sexagénaire a été tué, écrasé sous son transpalette. L'homme de 66 ans était en train de manœuvrer chez lui, lorsqu'une des fourches de l’engin aurait heurté un muret.

Le transpalette s’est alors retourné et la victime s’est retrouvée coincée sous l'engin. Les sapeurs-pompiers mobilisés et le Samu n'ont rien pu faire. La gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de ce dramatique accident.