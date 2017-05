Freyming-Merlebach : deux blessés légers après une course poursuite

Un freymingeois de 23 ans a été placé en garde à vue ce jeudi. Il a été interpellé après une course poursuite dans les rues de Freyming-Merlebach. Deux personnes ont été blessées.

Au départ, un homme de 88 ans, en fauteuil roulant, se fait renverser près du rondpoint de la rue Hémile-Huchet. Il est environ 9h40, la victime est légèrement blessée et le jeune freymingeois responsable de l’accident prend la fuite.

Il est repéré peu de temps après par la police. Une course poursuite s’engage dans les rues de Freyming-Merlebach, à grande vitesse, sans tenir compte du code la route. Au bout d’un bon quart d’heure, le chauffard percute une voiture qui arrive en sens inverse dans la rue Poincaré et fait un deuxième blessé léger, un homme de 28 ans. Puis, il termine sa course folle en pulvérisant une voiture en stationnement. Sur son passage, au moins quatre véhicules ont été endommagés.

L’histoire ne s’arrête pas là puisque le freymingeois prend la fuite à pied. Il n’ira pas très loin, arrêté par la police. L’homme a donné du fil à retordre aux forces de l’ordre, son arrestation a été agitée. Près d’une vingtaine de policiers ont été mobilisés pour le stopper. Des analyses toxicologiques sont en cours. Le freymingeois de 23 ans n’était pas connu de la police. On ne sait pas pour le moment ce qui l’a poussé à agir de la sorte.