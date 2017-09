Un appel à témoin dans l'enquête sur l'incendie de la gendarmerie de Grenoble

Un appel à témoin a été lancé mardi 26 septembre par la gendarmerie après l'incendie survenu cinq jours plus tôt au siège de la gendarmerie de Grenoble où deux mille mètres carrés sont partis en fumée. L’incendie criminel a été revendiqué par des milieux proches de la mouvance anarcho-libertaire.

Qui se cache derrière le mystérieux groupe « Les Nocturnes » qui ont revendiqué l'incendie des locaux de la gendarmerie de Grenoble (Isère) jeudi 21 septembre. Les flammes ont ravagé un bâtiment de près de deux mille mètres carrés et 35 véhicules vers 3h30, avenue Léon-Blum à Grenoble. Le feu a pris dans le parking couvert de la gendarmerie, un bâtiment indépendant du centre opérationnel et des logements des gendarmes. Le parking est construit sur deux niveaux et c'est l'étage supérieur qui a été touché. "Ce niveau a été entièrement ravagé" a confié à France Bleu Isère Charles Barbier, le directeur de cabinet du préfet de l'Isère.

Ce mardi 26 septembre, la gendarmerie a lancé un appel à témoin « Toute personne disposant du moindre renseignement concernant ce fait est priée de contacter le 08.00.20.01.42 »