Froid en Picardie : attention aux intoxications au monoxyde de carbone

Avec le froid qui s'installe, nous sommes nombreux à faire tourner les appareils à plein régime. Mais qu'ils soient au fioul, au gaz, ou au bois de chauffage, tous présentent un risque non négligeable : l'intoxication au monoxyde de carbone. La Picardie ne fait pas exception : une centaine de cas sont recensés chaque année dans l'Oise par exemple.

"Aujourd'hui les températures baissent, on rehausse les chauffages et si ceux-ci ne sont pas bien entretenus, cela peut-être sujet à la production de ce gaz toxique", rappelle le Lieutenant-Colonel Jean-Luc Désira, chef d'état major au SDIS60. "S'il est dans l'habitation, lorsqu'on respire ce gaz, qui prend la place de l'oxygène au niveau du sang et qui engendre donc cette intoxication au monoxyde de carbone, ça peut entraîner jusqu'au décès."

Quelques signes avant-coureurs doivent alerter. "Au début, on ressent des maux de tête, des nausées, on perd un peu la conscience et on s'évanouit", poursuit Jean-Luc Désira. Pour s'en prémunir, chacun peut déjà bien entretenir ses appareils, les conduits de cheminée, mais aussi dégager les ventilations prévues dans l'habitation, même quand les températures baissent. Le Lieutenant-Colonel plaide également pour le détecteur de carbone. "Le détecteur se déclenchera dès qu'il trouvera un petit peu de carbone". Il est par ailleurs recommandé d'aérer régulièrement les pièces, y compris en hiver.