On a frôlé la catastrophe sur l'A31 ce mercredi soir

Une voiture qui circulait à contresens ce mercredi soir sur l'A31 à hauteur de Talange a percuté un bus et une autre voiture. C'est presque un miracle, le choc n'a fait qu'un blessé, le conducteur du véhicule à contresens.

Pour la compagnie autoroutière de Police, c'est un petit miracle. Les 59 passagers et les 2 chauffeurs du bus, qui partait en Espagne, sont indemnes. Pas de blessure non plus pour le conducteur d'une voiture qui a lui aussi été percuté.

Ce mercredi soir vers 20h, pour une raison encore inconnue, une voiture engagée à contresens sur l'A31 a donc percuté le bus à hauteur du radar automatique de Talange puis une autre voiture. Le chauffeur qui n'a pas pu être interrogé, a été transporté à l'hôpital Mercy à Metz. Des analyses de sang ont été pratiquées.

Une des voitures accidentées © Radio France - Compagnie autoroutière

L'accident a provoqué près de 5km de bouchons sur l'A30 et l'A31