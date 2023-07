Fronde des policiers : Gérald Darmanin assure aux syndicats lancer une "réflexion sur la détention provisoire"

Gérald Darmanin était accompagné du préfet de police de Paris Laurent Nuñez et du patron de la police nationale Frédéric Veaux.

Gérald Darmanin a pris la parole jeudi pour la première fois depuis le début du mouvement de fronde qui agite la police , disant comprendre la "colère" des policiers. Après un déplacement dans un commissariat du XIXème arrondissement de Paris, le ministre de l'Intérieur a reçu les syndicats de police pendant plus d'une heure, place Beauvau, il s'est notamment engagé à lancer une réflexion sur la détention provisoire pour les policiers en exercice.

D'après le syndicat Alliance, Gérald Darmanin s'est "engagé à avoir des pistes de réflexion sur la détention provisoire des policiers". "Il ne voit pas d'inconvénients en tout cas à travailler sur l'article 144 du code de procédure pénale qui est la détention provisoire afin qu'on mette une clause et que notamment les forces de l'ordre soient exclues de ce dispositif, dans l'exercice de leur mission bien évidemment", a assuré Fabien Vanhemelryck, secrétaire général d'Alliance.

"C'est une première réponse qu'attendaient les policiers"

"Le ministre n'a fait aucune promesse", concède David Le Bars, le secrétaire général du syndicat des commissaires de police. Mais selon lui "un homme politique qui se dit ouvert à réfléchir à ce chantier, c'est une première réponse qu'attendaient les policiers".

Selon David Le Bars, Gérald Darmanin a également assuré lancer plusieurs "chantiers", notamment sur le "renforcement de la protection fonctionnelle", ensemble de mesures d'accompagnement des policiers quand ils ne peuvent plus travailler, suite à des blessures ou des poursuites. En cas de suspension, les syndicats souhaitent notamment le maintien total du salaire avec les primes et une prise en charge des frais d'avocat.

Rapide sortie de crise ?

"Si ces propositions sont accueillies de la bonne manière par les collègues, j'espère qu'on sortira de cette crise assez rapidement, réagit Grégory Joron secrétaire général d'Unité SGP Police-FO, présent à la réunion. De toutes façons la crise ne peut pas durer six mois, un an, ce n'est pas possible."

Depuis une semaine, la grogne s'est propagée dans les commissariats après être partie de Marseille où un agent de la Bac (Brigade anti-criminalité) a été incarcéré dans le cadre d'une enquête pour violences policières. Selon Gérald Darmanin, "moins de 5%" des policiers se sont "mis en arrêt-maladie ou ont refusé d'aller au travail", en signe de protestation.