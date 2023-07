Fronde des policiers : "On part sur le bon chemin" réagit Unité SGP Police FO en Vaucluse

Gérald Darmanin dit comprendre la "colère" des policiers. Pour la première fois, le ministre de l'Intérieur a pris la parole jeudi soir avant de recevoir les syndicats de policiers. Au cœur de l'été, un mouvement de fronde secoue les policiers français, après qu'un fonctionnaire mis en examen pour violences policières à Marseille a été placé en détention provisoire. Gérald Darmanin s'est notamment engagé à lancer une réflexion sur la détention provisoire pour les policiers en exercice.

En Vaucluse, le syndicat Unité SGP Police FO ne veut pas crier victoire trop tôt. "Le ministre va porter certains dossiers, certaines de nos revendications, c'est une bonne chose. On attend de voir. Pour la mise en place, on espère ne pas devoir attendre Pâques", souligne le secrétaire départemental Claude Simonetti. Il continue d'appeller ses collègues à se mettre en code "562". Cela signifie que les policiers n'assurent plus que les missions d'urgence et essentielles.