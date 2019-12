Frontenex : un train percute une voiture sur un passage à niveau

Frontenex, France

C'est un accident qui aurait pu virer au drame. Samedi 28 décembre, un train TER, en provenance de Bourg-Saint-Maurice, a percuté une voiture sur un passage à niveau à côté de la gare de Frontenex (Savoie). Les quatre passagers du véhicule ont pu sortir avant le choc et ont tous été transportés à l'hôpital d'Albertville.

Un couple et leur fille de 5 ans ainsi que le grand-père maternel se trouvait dans la voiture au moment du choc. Heureusement, ils ont pu sortir avant l'accident mais ils ont tout de même été blessés, dont un gravement. Il s'agit du grand-père. Le véhicule se serait inséré sur le passage à niveau alors que le signal visuel indiquait l'arrivée imminente du train.

Les pompiers et les gendarmes sont intervenus sur place pour sécuriser les lieux et les victimes. Le train, qui arrivait à plus de 80 km/h, a été immobilisé sur la voie pendant une heure avant de reprendre sa route. Selon des sources policières, aucun passager du train n'a ressenti la secousse avec cette voiture.

Une enquête à été ouverte par la gendarmerie pour déterminer les circonstance de l'accident. Pour l'instant, la thèse de "l'imprudence du conducteur du véhicule" est privilégiée, sous réserve des résultats de la procédure en cours.