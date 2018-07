Frouard, France

Trois enfants ont été fauchés par une moto place Nationale à Frouard en Meurthe-et-Moselle. L'accident s'est produit vers 20h30 ce dimanche, juste après la fin du match France-Croatie.

Deux fillettes de six ans et un garçon de trois ans ont été gravement blessés et transportés au CHU de Nancy. Selon les pompiers, il pourrait s'agir d'une même fratrie. Une femme, vraisemblablement la mère des trois victimes, a également été prise en charge, choquée.

Le conducteur, quant à lui, a pris la fuite après l'accident mais il a été interpellé dans la soirée d'après les gendarmes.