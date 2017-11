Frouard : un cheval coincé dans une fosse sauvé par les pompiers

C'est la belle histoire de ce samedi 11 novembre : un cheval est sorti indemne d'une fosse. Ce sont les pompiers de Meurthe-et-Moselle qui lui ont porté secours dans la matinée. L'intervention a duré trois heures.

Mission délicate pour les pompiers de Meurthe-et-Moselle, ce samedi matin. Vers 7h15, les pompiers de Pompey sont appelés pour porter secours à un cheval, tombé dans une fosse en béton, dans le garage d'un particulier à Frouard.

Comment le cheval est-il tombé ?

Juste avant sa chute, l'équidé s'était enfui de son enclos. Il est entré dans le garage de son propriétaire ; c'est là que se trouvait la fosse mesurant à peine 2 mètres de profondeur sur un peu plus d'un mètre de large... Autant dire qu'une fois tombé à l'intérieur, l'animal s'est retrouvé très à l'étroit :

La fosse dans lequel le cheval s'est retrouvé encastré mesurait 2 mètres de profondeur, sur un mètre de large. - ©SDIS 54

Une fois sur place, les pompiers de Pompey ont eu besoin de renfort. Aidés de secouristes spécialisés en risques animaliers et en sauvetage déblaiement, ainsi que les pompiers du groupe d'intervention en milieu périlleux et d'un vétérinaire, ils ont mis presque trois heures pour sortir l'animal. C'est avec un système de poulies, de treuils et de sangles placés sous le cheval qu'ils ont pu sortir l'équidé, lourd de 450 kilos.

Des blessures superficielles

A 10h15, le cheval était dégagé du trou, affaibli mais sans blessures importantes. La fille du propriétaire, elle, a été transportée au CHU de Brabois. Voulant porter secours à son cheval dans la fosse, elle a été victime d'un coup de sabot.