"Fuck les francs-maçons", des inscriptions découvertes sur le temple de Pau

Le temple des francs-maçons a été tagué à Pau. Des inscriptions au marqueurs ont été découvertes sur les portes ce samedi après-midi. Il est écrit "Fuck les francs-maçons". D'après les présidents des loges à Pau, ce n'est pas le local qui est visé, "ce sont les valeurs de la République". Les propriétaires ont prévu de porter plainte lundi.

"Nous déplorons cette nouvelle attaque d’un local maçonnique, quelques mois après les dégradations – beaucoup plus importantes – commises dans le temple de Tarbes et d’autres faits similaires visant des locaux maçonniques en France", soulignent les présidents des loges paloises du Grand Orient de France. Dans la suite du communiqué, on peut lire : "Ce n’est pas qu’un local qui a été visé, mais bien les valeurs de la République française – liberté, égalité, fraternité, laïcité – que défendent tous les francs-maçons."