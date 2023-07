Fugitif en cavale en Mayenne : les recherches étendues à Saint-Jean-sur-Mayenne et Andouillé

Un détenu en cavale est toujours recherché en Mayenne. Les gendarmes étaient encore mobilisés ce samedi 1er juillet sur le secteur d'Andouillé et de Saint-Jean-sur-Mayenne, à l'aide d'un hélicoptère et d'un chien. C'était déjà le même dispositif mercredi autour de Chailland. Cet homme de 42 ans, originaire de La Réunion, est suspecté du meurtre de son ex-compagne, retrouvée étranglée chez elle à Angers le 22 juin. Il était détenu à la maison d'arrêt d'Argentan dans l'Orne et avait bénéficié d'une permission de sortie de deux jours.

Depuis, il reste introuvable. Ce samedi 1er juillet, les gendarmes de la Mayenne ont répondu à un signalement vers Andouillé et Saint-Jean-sur-Mayenne : un témoignage leur indiquait qu'un homme ressemblant au fugitif se trouvait dans le coin. Grâce à ces moyens déployés, les militaires ont pu vérifier qu'il ne s'agissait pas de lui. Vendredi, les recherches se sont concentrées autour de Chailland.

"Calmer les esprits"

En Mayenne, on n'a pas l'habitude de voir ça et forcément ça fait beaucoup parler, même à une dizaine de kilomètres de Chailland, à Ernée notamment. La maire de la commune, Jacqueline Arcanger, se veut rassurante. "Il faut calmer les esprits, dit-elle posément. Effectivement, quand je rencontre les habitants, on en parle et c'est ce que je leur dis : 'soyez prudents'. La seule précaution que l'on peut prendre, c'est de bien fermer sa maison quand on n'y est pas. J'ai confiance en la gendarmerie qui fait son travail et en dehors de faire très attention, on ne peut rien faire d'autre."