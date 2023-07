Fugitif en Mayenne : un habitant de Chailland pointe du doigt les éventuelles défaillances des autorités

Une semaine après l'arrestation du détenu qui s'est enfui de la prison d'Argentan dans l'Orne, soupçonné d'avoir tué deux personnes dans sa cavale, certains habitants de Chailland dans le Nord-Mayenne se posent toujours des questions sur la gestion de cette crise.

L'ancien garagiste, Jean-Claude Havard, a été retrouvé mort et certains estiment dans le village que sa mort était largement évitable. Julien d'Argentré, le voisin de la personne qui a subi une tentative d'étranglement et qui a croisé la route du fugitif, en veut beaucoup aux pouvoirs publics. Il vient d'écrire une lettre à Yannick Favennec, député du Nord-Mayenne et rencontre le maire, Bruno Darras ce mercredi.

Des forces de l'ordre trop silencieuses ?

Le mercredi 28 juin, Julien apprend que sa voisine est agressée par un individu. "Nous avions l'hélicoptère mercredi soir, qui est resté jusqu'à 22h. Après le PSIG est resté dans mon jardin jusqu'à 3h du matin. Ils sont partis sans même nous dire s'ils avaient trouvé quelqu'un ou pas. Je ne savais pas si j'allais me coucher en me disant "il a retrouvé ou pas retrouvé". L'hélicoptère le voit dans le fossé. Ils m'ont pris une pelle pour creuser, pour vérifier dans le fossé s'il n'y était pas. Et vous avez le gars du PSIG qui m'a montré la photo du fugitif", raconte-t-il très remonté.

C'est l'un des seuls à ce moment-là à avoir la photo du fugitif alors que l'homme se trouve à seulement à quelques mètres des habitations. Les infos fusent sur les réseaux, mais rien de la part de la mairie, regrette Julien. "Pourquoi la mairie n'a-t-elle pas pu communiquer en disant juste "Soyez prudent, fermez vos portes" ? Les écoles avaient ordre de fermer mais elles ne savaient pas pourquoi", poursuit l'habitant.

Un rendez-vous avec le maire ce mercredi

Le samedi 1ᵉʳ juillet, soit le jour de la mort de Jean-Claude Havard, la fête des pompiers est maintenue. Et ce jour-là, l'ancien garagiste n'est même pas au courant de la situation. C'est une voisine qui l'informe. "Ils discutent. Elle lui montre l'image du fugitif et là, il lui dit "je l'ai vu déjà deux fois au moins il y a quelques jours". Il traîne autour du garage et là, il lui dit "Je vais me reposer chez moi parce que le soir, c'était la fête des pompiers" et il rentre chez lui. C'est terrible. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de communication ?"

Cet habitant espère donc avoir des réponses ce mercredi après-midi lors d'un entretien avec le maire de la commune.