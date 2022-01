Fuilla : un homme menace sa compagne avec un couteau puis met le feu à son garage

Les pompiers et les gendarmes ont du intervenir ce samedi en fin d'après-midi à Fuilla, près de Prades, pour interpeller un homme violent. Après avoir menacé sa compagne avec un couteau, il a mis le feu au garage de leur maison. Les flammes ont heureusement pu être maîtrisées avant de se propager.

Il aura fallu l'intervention du PSIG (Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie) pour maîtriser un forcené à Fuilla, un village voisin de Villefranche-de-Conflent. Les gendarmes ont été appelés peu après 17 heures pour une dispute conjugale dans une maison du Cami del Veinat del Mitg, un homme menaçant sa compagne avec un couteau. Quelques minutes plus tard, ce sont les pompiers qui ont du intervenir, après que l'agresseur a mis le feu au garage attenant. Les deux voitures à l'intérieur ont été détruites, et le bâtiment est entièrement parti en fumée. Les 28 pompiers sur place ont toutefois réussi à circonscrire le feu vers 18h30, évitant que les flammes ne se propagent à l'habitation. L'homme a été interpellé par le PSIG, appelé en renfort, avant d'être placé en garde à vue à la gendarmerie de Prades.