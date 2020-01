Fuite de Carlos Ghosn : sa femme Carole affirme qu'elle n'était "au courant de rien"

A quelques heures de la conférence de presse de Carlos Ghosn, qui doit expliquer sa fuite du Japon vers le Liban, sa femme Carole s'exprime dans Le Parisien. L'épouse de l'ex-patron de Renault estime qu'il est victime d'un complot industriel, et affirme n'avoir rien su de sa fuite.

Carlos Ghosn et son épouse Carole, à Tokyo en avril dernier.

Carlos Ghosn donnera ce mercredi à Beyrouth une conférence de presse très attendue, la première apparition publique de l'ancien patron de Renault-Nissan depuis sa fuite du Japon, où il est accusé de malversations financières, pour le Liban. A quelques heures de ce rendez-vous, sa femme Carole s'exprime ce mercredi dans les colonnes du Parisien.

Une fuite rocambolesque dont Carole Ghosn affirme n'avoir rien su

Carlos Ghosn s'est soustrait à la justice japonaise dans des circonstances rocambolesques dans la nuit du 29 au 30 décembre. Arrêté en novembre 2018 pour malversations financières présumées puis inculpé, l'ancien PDG du groupe Renault-Nissan-Mitsubishi était assigné à résidence à Tokyo. Il est soupçonné de s'être enfui en prenant un jet privé en compagnie de deux complices présumés et d'avoir évité les contrôles en étant caché dans un caisson de matériel audio, avant d'arriver au Liban dont il détient la nationalité, via la Turquie.

J'étais à Beyrouth avec mes enfants pour fêter Noël, quelqu'un m'a appelée pour me dire : j'ai une surprise pour toi - Carole Ghosn

Carole Ghosn a assuré n'avoir rien su de cette expédition. "Je n'étais au courant de rien. J'étais à Beyrouth avec mes enfants pour fêter Noël, quelqu'un m'a appelée pour me dire : j'ai une surprise pour toi. C'était la plus belle de toute ma vie!", raconte-t-elle.

Carlos Ghosn, victime d'un "complot industriel" pour sa femme

Carole Ghosn estime que son mari est "victime d'un complot industriel et de la guerre entre Renault et Nissan". Interrogée sur l'état d'esprit de son mari à la veille de sa conférence de presse, elle a jugé qu'"il est tendu, c'est normal. C'est la prise de parole la plus importante de toute sa vie!"

Partir était le seul choix possible - Carole Ghosn

Elle a précisé que "partir était le seul choix possible alors qu'il voyait son procès reporté indéfiniment et qu'il était maintenu dans des conditions de privation de liberté visant à le déshumaniser. Carlos n'entendait pas plaider coupable pour des choses qu'il n'a pas faites", a-t-elle affirmé.

Carole Ghosn visée par un mandat d'arrêt

Depuis mardi, l'épouse de l'ancien patron de Renault est visée par un mandat d'arrêt du parquet de Tokyo pour faux témoignage. Elle assure dans Le Parisien que ce mandat d'arrêt est "une vengeance des procureurs japonais" après la fuite de son mari du Japon. "Ils l'ont annoncé juste avant la conférence, espérant mettre la pression sur mon mari et me punir une fois de plus. Je trouve ça petit de la part d'une prétendue grande démocratie. J'ai déjà été humiliée au Japon où j'ai été accusée de fuir la justice alors que c'est absolument faux!", s'indigne-t-elle.