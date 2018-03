Un mélange de chlore et de liquide a provoqué une réaction chimique ce vendredi 9 mars 2018 dans la piscine d'une résidence-séniors de Courseulles-sur-mer (Calvados) . Une dizaine de pensionnaires ont été évacués et deux personnes transportées au CHU de Caen.

Courseulles-sur-Mer, France

Douze personnes ont été mises en sécurité par les pompiers ce vendredi matin après une réaction chimique dans une résidence-séniors de Courseulles-sur-mer dans le Calvados. L'incident s'est produit au niveau de la piscine de cet établissement qui accueille 130 résidents. Les pompiers ont aussitôt déployé d'importants moyens mais il n'y a pas eu de blessés.

A l'heure de l'aquagym

C'était l'heure de l'aquagym ce matin à la résidence Domitys de Courseulles-sur-mer pour une dizaine de personnes âgées. Il est à peine dix heures lorsque qu'un nuage de gaz s'échappe du local technique de la piscine. Une réaction chimique causée par une manipulation de chlore. Le maitre-nageur, qui s'occupe du cours, donne aussitôt l'alerte. La piscine est évacuée . Même chose pour le salon de coiffure de la résidence situé à proximité .

Deux personnes transportées au CHU

Douze personnes , au total, sont mises en sécurité dans le salon de l'établissement en attendant l'arrivée rapide des pompiers et des gendarmes. Douze personnes prises en charge par les secours. Deux d'entre elles, une résidente et un technicien, seront transportées au CHU de Caen, sous oxygène, pour les aider à mieux respirer. Sans conséquences graves ensuite puisque ces personnes sont ressorties depuis de l'hôpital. Après ventilation des lieux , les relevés de la cellule chimique du SDIS ( le service départemental d'incendie et de secours) se sont avérés satisfaisants . Plus de fuite, donc . A midi tout était rentré dans l'ordre et ce vendredi soir la résidence Domitys de Courseulles a retrouvé toute sa quiété