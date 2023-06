Fuite de gaz à Bayonne, un immeuble de quatre étages évacué

Un immeuble de quatre étages à dû être évacué à Bayonne ce samedi 24 juin. Situé entre le quartier Saint-Esprit et l'avenue Henri Grenet, il abritait six adultes et un enfant de deux ans. En début d'après-midi, à 14h45, les résidents ont donné l'alerte, et prévenu les secours après avoir senti une forte odeur de gaz dans les parties communes.

Une origine malveillante

Après une première reconnaissance, les pompiers d'Anglet ont immédiatement fait évacuer les logements. Ils ont ensuite été rejoints par des agents de GRDF (Gaz Réseau Distribution France) qui ont localisé la fuite et constaté que celle-ci était "d'origine malveillante", avant de la réparer.

Le maire de Bayonne Jean-René Etchegaray ainsi que les forces de l'ordre se sont rendus sur place.