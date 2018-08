Une fuite de gaz sur un chantier en bord de mer a contraint les autorités à sécuriser le centre ville ce vendredi matin. Le secteur a été paralysé pendant plus d'une heure

Une large partie du centre ville a été interdite d'accès aux piétons et voitures pendant plus d'une heure

La Grande-Motte, France

Une grosse fuite de gaz à La Grande Motte a semé la pagaille ce vendredi matin dans le centre ville. L'incident est survenu sur le chantier de démolition de l'ancien casino en bord de plage. Vers 9h un tractopelle a perforé une importante conduite de gaz (méthane). La police a dû boucler tout le quartier: un périmètre de sécurité de 200 mètres autour de la fuite a été interdit aux piétons comme aux voitures. Mesure qui a occasionné quelques galères, à l'heure où les commerces se font livrer et alors que les résidents partent travailler.

De gros moyens ont été envoyés sur place: une vingtaine de pompiers, 40 policiers et gendarmes, plus les services de GDF. La fuite a été colmatée au bout d'une heure. On circulait à nouveau normalement après 10h.