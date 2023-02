Fuite de gaz à Mourenx : crèche confinée, coupure pour 270 foyers, l'Ehpad et la mairie

Les pompiers des Pyrénées-Atlantiques ont été alertés ce lundi en début d'après-midi d'une fuite de gaz suite à des travaux effectués dans le centre-ville. Certaines personnes ont été évacuées, d'autres confinées. Le gaz a été coupé pour la mairie et la maison de retraite, et plus de 250 foyers.