Une importante fuite de gaz à Nancy : des habitants à l'abri chez eux, des bus déviés

Vers 16H ce lundi 26 avril, une importante fuite de gaz a eu lieu sur la voie publique, rue des Carmes à Nancy. Une conduite été arrachée lors de travaux.

Par mesure de précaution, le temps de l'intervention des services spécialisés, les habitants du secteur ont été invités à rester à l'abri dans leurs logements et la rue des Carmes au centre de Nancy a été coupée à la circulation. La fuite a été maîtrisée vers 16h45 et le confinement levé.

Toutes les lignes du réseau Stan qui passent par le centre-ville seront déviées depuis la gare via le boulevard Joffre et la rue Charles III. jusqu'à la fin de service pour laisser les techniciens de GRDF travailler. Trois arrêts ne sont pas desservis : Stanislas-Dom Calmet, Charles III et Poirel.