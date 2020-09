Fuite de gaz à Pontarlier le jour de la rentrée: un lycée, un collège et une école évacués.

Le lycée et collège privé Les Augustins à Pontarlier a dû être évacué ce mardi après-midi en raison d'une fuite de gaz. Les élèves d'une école maternelle et primaire située a proximité sont eux restés confinés, le temps de colmater la fuite.

Une rentrée mouvementée à Pontarlier ce mardi pour les élèves du lycée et collège Les Augustins: vers 14h30, un engin de travaux publics a accidentellement arraché une conduite de gaz dans la rue, à proximité de cet établissement d'enseignement privé.

Les pompiers, arrivés rapidement sur les lieux, ont mis en place un périmètre de sécurité et procédé à l'évacuation des 320 élèves présents. Ils sont également intervenus à l'école maternelle et élémentaire Henri Cordier, située un peu plus loin rue du commandant Valentin, pour mettre les 50 élèves de maternelle et les 217 élèves de primaire en sécurité dans un gymnase.

Une équipe de GRDF est intervenue pour maîtriser la fuite de gaz. Les pompiers ont contrôlé l'ensemble des bâtiments concernés pour écarter tout risque d'explosion, et tout a pu rentrer dans l'ordre.