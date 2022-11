Fuite de gaz à Quimper, le quartier de l'hippodrome bouclé

Le rond point de l’hippodrome complètement bloqué et bouclé ce mercredi matin à Quimper à cause d’une fuite de produits chimiques à la laiterie Euroserum (anciennement Entremont). A cause de la pluie, des vapeurs se sont échappées, précise la police à Quimper.

ⓘ Publicité

Les pompiers sont sur place. Ca pourrait durer toute la matinée estime la police de Quimper.

Plus d'infos à suivre.