Fuite de gaz à Tarbes : quatre maisons évacuées

Un engin de chantier a arraché une canalisation, rue Carnot à Tarbes, un peu avant 18 heures ce mercredi. La rue a été barrée plus d'une heure, le temps pour les services de GRDF et les pompiers d'évacuer les habitants de 4 maisons et d'effectuer des relevés. La fuite a été colmatée vers 19h.