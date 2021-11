Fuites dans l'affaire Delphine Jubillar : le parquet demande le huis clos

Le quotidien Le Parisien-Aujourd'hui en France a fait sa une sur l'affaire Jubillar ce lundi 15 novembre et ce qu'aurait dit Cédric Jubillar lors de son audition par les juges d'instruction en octobre. Delphine Jubillar, 33 ans, infirmière et mère de deux jeunes enfants, a disparu une nuit de décembre 2020 de chez elle à Cagnac-les-Mines (Tarn). Son mari Cédric a été mis en examen en juin pour meurtre sur conjoint, il est incarcéré à Seysses (Haute-Garonne). Ce mardi 16 novembre, ses avocats défendent une nouvelle fois une demande de libération. Suite à l'article du Parisien ce lundi, le procureur général Franck Rastoul a demandé que cette audience se déroule à huis clos, pour la sérénité des débats et pour protéger les enfants.

à lire aussi Affaire Jubillar : le secret de l'instruction rompu

Les confessions de Cédric Jubillar face aux juges

Dans son article, le Parisien n'évoque toutefois rien sur les faits eux-mêmes, la disparition ou un homicide présumé. Mais la double-page détaille avec précision les débats entre Cédric Jubillar et les deux juges d'instruction lors de l'audition du 15 octobre dernier. Le journal a pris connaissance d'un document lié au secret de l'instruction, le procès-verbal d'interrogatoire. Probable stratégie de la défense, depuis le début de cette affaire très habile avec la médiatisation de l'affaire et surtout les conditions dans lesquelles Cédric Jubillar est incarcéré. "Il n'y a rien à faire à part regarder la télé, j'en ai vraiment marre", aurait-il plaidé devant les deux juges selon le quotidien.

Le Parisien relate en tous cas le contenu de cet échange, où il est notamment questions de l'agressivité de l'artisan envers son épouse, envers son fils aussi. On apprend également que le père de famille dit consommer une dizaine de joints par jour, soit un budget "cannabis" de 400 euros mensuels. Il avoue aussi lors de cet entretien avoir quelque fois subtilisé la carte bancaire de sa femme, à son insu.

à lire aussi Audition de Cédric Jubillar : le mari de Delphine Jubillar continue de clamer son innocence

À propos des rapports avec Delphine, Cédric Jubillar avoue avoir baissé les bras trois mois avant sa disparition. "Je l'ai accepté à partir de mi-septembre. En octobre, je m'inscris sur Meetic", détaille le quotidien, comme un entretien. "Ca reste la mère de mes enfants, elle aura toujours une place dans mon cœur". L'article balaie enfin les échanges au sujet de sa jalousie, ses suspicions autour du ou des amants présumés de la jeune femme, les menaces de mort qu'il avait proférées.

Lors de la première audience de contestation de détention le 6 juillet, les trois avocats de Cédric Jubillar avaient bataillé une heure durant pour demander la publicité des débats. Ce mardi 16 novembre, c'est une deuxième demande de libération qui sera examinée, le parquet général - passablement agacé par ses fuites - demandera donc le huis clos. C'est la chambre d'instruction qui statuera. Dans moins de trois semaines, le 3 décembre, les deux juges entendront à nouveau Cédric Jubillar, cette fois sur les faits.