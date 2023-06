Fumées suspectes : la Maison du Peuple de Belfort évacuée, le concert de Lilian Renaud maintenu

A Belfort, la Maison du Peuple a du être évacué par les pompiers ce vendredi après-midi à cause d'un dégagement de fumées. L'alerte a été donnée vers 14h30. Les secours ont déployé d'importants moyens : deux camions grue, quatre véhicules selon le régisseur du bâtiment.

Une défaut sur la centrale d'air

Les fumées venaient des sous-sols. D'après les premières constatations, il y aurait eu un défaut sur la centrale de traitement de l'air. Par précaution, les pompiers et la police ont décidé de faire évacuer les lieux vers 15h sans encombre, 70 personnes au total, le temps de l'intervention. Après plus d'une heure d'inspection, le risque d'incendie a été écarté et la propagation de fumées maîtrisée.

Concert de Lilian Renaud maintenu

Ses fans seront heureux d'apprendre que le concert de l'artiste franc-comtois Lilian Renaud qui doit se tenir à 20h30 a été maintenu. Prés de 600 spectateurs doivent y assister. Ironie du sort, le chanteur était arrivé en même temps que les pompiers ce vendredi après-midi. Il a donc effectué ses répétitions et les balances avec un peu de retard le temps de l'intervention des secours.