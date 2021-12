Furieux qu'on s'en prenne à son fils, un père sort un fusil

L'agression a eu lieu mercredi 22 décembre lors de la fête de Pérols suite à un différend entre copains. Pour venger son fils de 14 ans, le plus jeune du groupe, un père de 37 ans à sorti un fusil. Il porte un bracelet électronique et n'avait pas le droit de sortir de chez lui.

Furieux qu'on s'en prenne à son fils, un homme de 37 ans a menacé des jeunes avec un fusil. L'agression s'est passée mercredi 22 décembre vers 23h à la fête de Pérols près de Montpellier. A l'origine de l'embrouille une histoire de drague au sein d'un groupe de copains.

Le plus jeune âgé de 14 ans se serait mal comporté avec des filles de la bande alors pour lui donner une leçon les plus âgés ont décidé de le conduire en voiture jusqu’au stade et de le laissé rentrer chez lui à pied, tout seul , sans téléphone.

Un bracelet électronique pour conduite sans permis

Mais le père du garçon, prévenu de l’histoire, prend sa voiture et part le chercher très en colère. Quand il croise les copains de son fiston, il va d'abord taper sur leur voiture avec un bâton puis il retourne chez lui chercher un fusil avec lequel il va les menacer. Cet homme âgé de 37 ans n'avait pas le droit de sortir de son domicile car il porte un bracelet électronique pour conduite sans permis. Il n'avait pas le droit de prendre le volant et en plus il était ivre avec 1,5 g d'alcool dans le sang.

Lors de sa garde à vue le mis en cause a expliqué qu'il était furieux qu'on s'en prenne à son gamin mais il a nié avoir visé les jeunes avec son arme . Il a été déféré devant la justice.