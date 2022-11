Fusil de chasse, carabine, pistolet de la Seconde Guerre Mondiale... les Hauts-Saônois rendent les armes

Si vous n'avez jamais su quoi faire du pistolet retrouvé dans votre maison ou du vieux fusil de chasse de votre grand-père, vous pouvez le déposer au commissariat ou en gendarmerie. Une opération nationale de récupération de ces armes trouvées ou héritées est organisée depuis le vendredi 25 novembre et jusqu'au vendredi 2 décembre. Les armes déposées seront détruites ou cédées à des musées si elles sont de collection. Il est aussi possible de faire régulariser votre arme sans être inquiété par la justice pour détention d'arme illicite.

Surtout des vieilles carabines

Les Haut-Saônois défilent au commissariat de Vesoul pour faire régulariser ou pour déposer leur arme. Sur une table trônent une quinzaine de vieilles carabines et des munitions en pagaille. Elles sont toutes désactivées. Un peu plus loin, Daniel montre une photo sur son téléphone portable à un fonctionnaire de la préfecture chargé de l'accompagné dans ses démarches. "J'ai une arme que m'avait laissé mon grand-père quand j'avais une dizaine d'années. C'est un pistolet très, très, très ancien. Je ne sais pas s'il utilisait ça pendant la guerre de 1914", s'interroge Daniel. Ce pistolet est hors d'usage et n'a pas de munition, mais le Haut-Saônois y tient car il a une valeur sentimentale.

Deux pistolets déposés au commissariat de Vesoul dans le cadre de l'opération nationale d'abandon des armes qui a lieu du 25 novembre au 2 décembre. © Radio France - Clémentine Sabrié

L'agent de la préfecture, Bertrand Dubois, l'inscrit au système d'information sur les armes. Il lui propose même de l'aider à choisir un mot de passe. Daniel n'a plus qu'à fournir un certificat médical dans les trois mois pour garder le vieux pistolet de son grand-père. Comme lui, André est venu déclarer une arme. C'est une vieille carabine de chasse qu'il avait acheté il y a de nombreuses années. Il explique ne l'avoir jamais régularisée parce que "dans le temps ce n'était pas obligatoire". C'est après avoir entendu parlé de l'opération nationale qu'il a décidé de se rendre au commissariat.

"Débarrasser les gens qui sont embarrassés"

Maintenant, le contrôle des armes est mieux encadré, mais le ministère de l'Intérieur estime qu'il y a deux millions d'armes détenues illégalement en France. "C'est une opération qui permet de faire en sorte que les gens puissent venir en toute légalité, même si ce sont des armes qui sont détenues de manière illicite, pour régulariser la situation sans qu'il n'y ait de suite judiciaire", explique Denis Wuhrlin, directeur départemental de la sécurité publique en Haute-Saône. Cette opération sert à "débarrasser les gens qui sont embarrassés" par ces armes trouvées ou héritées, selon le chef de la police. "C'est pour éviter que ça finisse par un accident domestique ou une arme dérobée qui finit dans de mauvaises mains", souligne Denis Wuhrlin.

Pour l'instant, la préfecture de Haute-Saône ne peut pas donner le nombre provisoire d'armes à feu collectées depuis le 25 novembre, mais partout en France 21.000 armes et 600.000 munitions ont déjà été récupérées. Il y a aussi eu 5.500 régulations.

Informations pratiques

Deux points de collecte des armes en Haute-Saône jusqu'à vendredi 2 décembre :

Commissariat de Vesoul de 9h à 17h

Gendarmerie de Lure de 9h à 17h

Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, il est possible de faire collecter votre arme à domicile en appelant le 0676909182.

Après vendredi 2 décembre, il sera toujours possible de déposer votre arme ou de la faire régulariser, mais il faudra prendre rendez-vous auprès de la gendarmerie ou du commissariat près de chez vous.