Fusillade à Annonay : les auteurs présumés écroués pour tentative de meurtre

Fin août, les occupants d'une voiture avaient miraculeusement échappé à des tirs à Annonay. Seul l'un des tireurs présumés avait été interpellé. Les trois autres ont été arrêtés mardi 25 janvier lors d'un vaste coup de filet en Ardèche et dans la Loire.

C'est une affaire qui avait suscité une forte émotion dans la cité de la Croze à Annonay en fin d'été dernier. Tôt le 22 août, quatre individus cagoulés ouvrent le feu sur un véhicule. Par miracle, le conducteur et les deux passagers s'en sortent indemnes. Une balle traverse la fenêtre d'une habitante du quartier et se fiche dans son canapé, là aussi -miraculeusement- sans blesser personne. Quelques jours plus tard, l'un des tireurs est interpellé. Mais il aura fallu une longue enquête de la gendarmerie pour interpeller les trois autres agresseurs.

Des armes, de l'argent et de la drogue

Un groupe de huit enquêteurs est constitué avec des gendarmes de la section de recherches de Grenoble et du groupement départemental de l'Ardèche. Mardi 25 janvier, 120 gendarmes sont mobilisés pour un vaste coup de filet en Ardèche et dans la Loire. Douze personnes sont interpellées. A l'issue de la garde à vue, trois sont mises en examen pour tentative de meurtre en bande organisée et écroués. Un autre homme recherché pour des violences avec arme a également été écroué.

Il s'agit sans doute d'une affaire de règlement de comptes sur fond de trafic. Lors des perquisitions, les gendarmes ont trouvé une grosse somme d'argent, des armes automatiques et des revolvers, de la drogue et des véhicules volés. Ces découvertes vont faire l'objet d'une enquête distincte sous l'égide du parquet de Saint-Etienne.