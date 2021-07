Fusillade à Bayonne : qui est l'automobiliste qui a foncé sur le policier ?

Au lendemain de la fusillade qui a eu lieu quartier Marracq à Bayonne ce mardi soir, le procureur de la République de Bayonne, Jérôme Bourrier tenait un point presse. Deux enquêtes sont en effet ouvertes. La première l'est pour homicide volontaire contre une personne dépositaire de l'autorité publique, et la seconde a été confiée à l'IGPN, (la police des polices) pour violence avec arme par une personne dépositaire de l’autorité publique.

Ce mardi, aux alentours de 20h, "plusieurs personnes appellent le commissariat de Bayonne pour une altercation violente au sein d'un couple", explique le procureur de la République. Deux agents de police interviennent. A leur arrivée, ils demandent au conducteur de couper le moteur du véhicule. "Le conducteur refuse d’obtempérer et va accélérer fortement en direction d’un des fonctionnaires de police qui se met devant le véhicule" poursuit Jérôme Bourrier. Pour se défendre, les deux agents vont tirer cinq coups de feu chacun, alors que l'un des policiers est percuté violemment. La voiture terminera sa course 500m plus loin. La jeune femme sera interpellée rapidement vers 21h. L'automobiliste, blessé à l'épaule droite par l'un des coups de feu, est arrêté par les agents de la BAC ( brigade anti criminalité) vers 22h.

Un multirécidiviste

Le mis en cause a été placé en garde à vue depuis l'hôpital et devra subir prochainement une opération chirurgicale. Le procureur de la République explique que l'automobiliste a été entendu une première fois par les enquêteurs ce mercredi. "Il reconnait sa responsabilité, de ce qu'il qualifie être une erreur", détaille Jérôme Bourrier. Âgé de 33 ans, l'homme réside à Bayonne, et a déjà été condamné à 21 reprises par la justice, notamment pour des faits de refus d'obtempérer et pour des violences. Il venait par ailleurs tout juste d'être condamné ce lundi 26 juillet par le tribunal correctionnel de Dax pour des faits de vol. Quant à sa passagère, il s'agit de sa compagne, une jeune femme âgée de 17 ans, originaire de Bretagne. Elle aussi a été placée en garde à vue.

Le procureur de la République indique enfin qu'une information judiciaire devrait être ouverte pour tentative d'homicide volontaire contre personne dépositaire de l'autorité publique ce jeudi.