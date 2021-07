Fusillade à Bayonne : un policier blessé, le forcené interpellé

Les policiers de Bayonne ont été appelés ce mardi 27 septembre au soir pour un différent conjugal dans un appartement de l'avenue Jacques Loeb, dans le quartier de Marracq à Bayonne, près du conservatoire. Deux fonctionnaires se rendent sur place et reconnaissent l'homme déjà condamné à de multiples reprises pour des faits de violences conjugales. Mais celui-ci refuse d'obtempérer et prend la fuite à bord d'un véhicule. Il fonce sur les forces de l'ordre qui font alors usage de leur arme et tirent une dizaine de coups de feu. Le forcené percute l'un des deux agents qui passe par dessus la voiture.

Multirécidiviste

L'homme âgé de 33 ans était déjà connu des services pour violences conjugales et refus d'obtempérer. Touché dans la fusillade, il a été interpellé dans l'heure qui a suivi et transféré à l'hôpital. Le fonctionnaire de police blessé a lui aussi été transporté au Centre Hospitalier de la Côte Basque à Bayonne. Il a été pris en charge pour de multiples contusions et hématomes.

La compagne du forcené a également été emmenée au commissariat de Bayonne pour y être entendue.