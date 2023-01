Fusillade à Bordeaux : deux ans après la mort du jeune Lionel aux Aubiers, le point sur l'enquête

Le soir du 2 janvier 2021, une fusillade tue une personne quartier des Aubiers à Bordeaux. Il s'agit du jeune Lionel, 16 ans au moment des faits. Deux ans après, les investigations se poursuivent, en tout 7 personnes ont été mises en examen dans cette affaire pour y avoir participé de près ou de loin. 6 d'entre elles sont actuellement écrouées. La dernière interpellation a lieu en septembre dernier, d'après l'avocat des victimes Maitre Herrera.

Une avancée majeure

La plus importante avancée s'est déroulée trois semaines après cette dernière interpellation, fin 2022. Les enquêteurs ont établi une jonction avec une autre affaire datant du mois de décembre 2020, une tentative de meurtre par balle à Bordeaux. 5 personnes avaient été mises en examen. Et 4 d'entre elles sont également suspectées d'avoir participé, un mois plus tard, au meurtre de Lionel. "Les liens étaient suffisamment forts", explique Me Herrera : les deux affaires ont alors été fusionnées par la justice.

En deux ans d'enquête, une juge d'instruction a également entendu tous les proches du jeune Lionel. Des écoutes téléphoniques ont été réalisées avant et après les faits, "elles ont confirmé certains éléments." L'ensemble des suspects nient à ce jour tout ce qui leur est reproché. L'instruction n'est en tout cas pas terminée. Y aura-t-il un procès au cours de cette nouvelle année 2023 ? "Peu réaliste", répond Yann Herrera.