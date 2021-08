Fusillade à Cannes, la victime n'est que légèrement blessée

Les forces de l'ordre avait investi la cité Sainte-Jeanne dans ce quartier cannois de la Frayère juste après la fusillade. L'apaisement était le maitre mot. Désormais, c'est une enquête plus longue et moins démonstrative qui a pris le relais. Objectif comprendre ce qui a créé la fusillade de lundi soir. On le sait, le quartier ainsi que cette cité sont la proie de trafics de stupéfiants et donc très souvent de rivalités et de règlements de comptes.

En mai dernier, des affrontements sous forme de guérilla urbaine avaient eu lieu. Lundi, c'est un jeune de 20 ans qui a été légèrement blessé à une jambe par des tirs de pistolet à billes.