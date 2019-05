Fusillade à Evry : deux blessés et un mort dans un foyer

Une violente fusillade a éclaté cette nuit dans un foyer Adoma à Evry-Courcouronnes. Bilan : deux blessés et un mort, le tireur, qui semble s'être suicidé avant l'intervention du RAID.

Évry, France

Un mort et deux blessés après une fusillade cette nuit dans un foyer à Evry-Courcouronnes.

Les premiers coups feux résonnent vers 3 heures du matin dans ce foyer situé place de Troisdorf. Des résidents préviennent la police, et le RAID arrive sur place sur les coups de 6 heures. Ils évacuent deux hommes blessés par balle. Le premier est légèrement blessés aux bras, le second, plus sérieusement touché, présente deux impacts de balles à l'omoplates.

Le tireur, 63 ans, était connu des services de police pour des faits de vol et de violences

Le tireur présumé est retranché dans sa chambre. Quand le RAID pénètre dans la pièce, ils découvrent l'homme mort, et près de lui son pistolet. A 63 ans il était déjà bien connu des services de police, pour des cas de vol et de violences.

La sûreté départementale du parquet d'Evry est saisi de l'affaire, elle doit désormais déterminer les causes de la fusillade.