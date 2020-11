Fusillade à la Paillade : "on entendait les balles siffler. Une horreur. Je ne peux plus accepter ça"

Entre lassitude et colère. Parole aux habitants du quartier de la Paillade à Montpellier, au lendemain de la fusillade qui a fait un blessé ce dimanche 1er novembre en plein jour et au milieu des passants.

Au lendemain de la fusillade qui a secoué la Paillade à Montpellier ce dimanche 1er novembre, le sujet occupe très largement les conversations dans le quartier. Sur le trottoir, devant un commerce... On reparle de ces coups de feu tirés la veille en pleine rue, dont les vidéos tournées par des riverains ont fait très rapidement le tour des réseaux sociaux. Nouvelle scène de violence qui inquiète une partie des habitants mais n'étonnent même plus les autres.

Ils ont dû se coucher au sol pour éviter de prendre une balle perdue

"Ils ont tiré devant tout le monde et en plein jour. Cette balle j'aurais pu la prendre et y laisser la vie. Personne n'était à l'abri de quoique ce soit." Shahima travaille dans un magasin au pied de la tour d'Assas, à deux pas de l'endroit où les tirs ont éclaté. "Aux premières balles, j'ai eu extrêmement peur, j'ai crié. On a essayé de faire rentrer des gens à l'intérieur, mais certains n'ont pas eu le temps. Ils ont dû se coucher au sol pour éviter de prendre une balle perdue." Elle parle d'une expérience traumatisante.

Laissé à l'abandon

Une vingtaine de tirs, certains en rafale. "C'était extrêmement choquant". Céline qui habite à 200 mètres de là, en face de l'école, tremble en évoquant cet instant. "C'est la violence des tirs et leur rythme soutenu. J'ai vu des jeunes courir dans la rue. Mon fils était en pleurs. Je ne réalise encore pas très bien".

Son père qui vit dans l'immeuble mitoyen a lui aussi vu l'un des hommes armés. "Je ne veux plus de ça. Je suis dégoûté. Il y a cette violence de "cartel", mais comment voulez vous que ça s'améliore ? Tout est laissé à l'abandon. C'est à peine si on nous balaie les rues. Les politiques parlent de présence de police mais la police, elle fait une ronde ou deux, et elle repart".

Réglement de compte au grand jour

Retour au pied de la tour, où Abdelkader El Marraki, enfant du quartier, a ouvert un laboratoire de biologie au pied de la Tour il y a sept ans. Ce lundi il est resté fermé, ses employées exercent leur droit de retrait. A 13h10, quand la fusillade a débuté, "je quittais ma voiture. J'ai fait comme les autres, j'ai fui. Les balles, on les entendait siffler. C'était la panique. Dix minutes après, la police est arrivée. Quand je suis rentré chez moi et que j'ai vu la vidéo, là j'en pouvais plus. Parce que jusqu'à maintenant, c'était des règlements de compte entre eux, la nuit. Là, ils se tiraient dessus et si quelqu'un traversait, il se prenait la balle".

"A un moment, un jeune a été blessé, il a sauté d'un mur et a poussé les gens, avec son arme à la main. Il saignait. C'était l'horreur, c'était une guérilla." Hier encore la police était sur place, appuyée par la force Sentinelle. "Et regardez ! Plus personne ce matin ! Les gens vont remettre le compteur à zéro et on repart ? C'est pas possible. Je ne peux plus accepter ça."

Plan Marshall

"J'avoue que là je craque. Il y a deux ans on a eu une même fusillade : deux jeunes tirés comme des lapins, juste là à l'arrêt de tram. Les médias sont venus. On nous a promis un plan Marshall. Et puis rien ! Il faut faire quelque chose pour la Paillade : pour l'école, pour l'emploi..." Il va rouvrir son labo ce mardi, mais avec un vigile en poste à l'entrée, au moins pour la semaine.

Il appelle les autres commerçants à organiser une journée morte dans le quartier pour se faire entendre des élus.

L'enquête se poursuit sur cet affrontement entre bandes rivales qui a fait un blessé, actuellement hospitalisé sous surveillance policière. Personne d'autre n'a été interpellé.