Fusillade à Muret : deux frères en détention provisoire

Deux frères âgés de 25 et 27 ans ont été placés ce mercredi soir en détention provisoire. Soupçonnés d'avoir tiré sur une voiture ce lundi après-midi dans le centre ville de Muret (31), ils sont mis en examen pour violences aggravées. Le lien avec un éventuel trafic de stupéfiants n'est pas établi.

Les deux auteurs présumés d'une fusillade ce lundi après-midi au sud de Toulouse dans le centre ville de Muret (31) sont mis en examen pour violences aggravées et détention d'arme. Depuis ce mercredi soir ils sont en détention provisoire indique le procureur de la République Dominique Alzéari.

Deux frères, une fusillade, pas de blessés

Les deux frères, 25 et 27 ans, originaires du Muretain sont incarcérés. Ils sont soupçonnés d'avoir ouvert le feu en plein jour dans l’après-midi de lundi sur une voiture de Muret, dans laquelle se trouvaient deux hommes. Personne n'a été blessé. Une information judiciaire est ouverte.

Le lien avec un éventuel trafic de stupéfiants n’est pas encore démontré. Le 21 janvier, police et gendarmerie avaient procédé dans le secteur, précisément à Saubens, à six interpellations. 420 kg de drogue avaient été saisis en flagrant délit d'un go-fast de retour d'Espagne. D'une source proche du dossier, "il est possible que cela ait généré une tension sur le marché local mais le lien n’est pas établi."