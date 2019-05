Fusillade à Nantes : une quatrième personne mise en examen

Nantes, France

Un homme né en 1993 a été placé en détention provisoire ce vendredi après la mort d'un serveur de 24 ans le 23 avril dernier dans un bar à chicha de Nantes. Le parquet de Rennes, en charge du dossier, le soupçonne notamment de tentative de meurtre en bande organisée et d'association de malfaiteurs. Dans cette affaire, trois autres personnes sont déjà mises en examen, une femme de 21 ans et deux hommes âgés de 27 et 37 ans. En avril dernier, plusieurs fusillades ont éclaté à Nantes faisant un mort et six blessés.

INFO FRANCE BLEU : une quatrième personne a été mise en examen pour tentative de meurtre en bande organisée après la mort d'un homme de 24 ans le 23 avril dernier dans un bar à chicha à Nantes. Il s'agit d'un homme né en 1993. Il a été placé en détention. — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) May 17, 2019

Philippe Astruc, le procureur de la République de Rennes indique que les recherches continuent pour retrouver tous les auteurs de ces fusillades. Une centaine d'enquêteurs de Rennes, de Brest, de Rouen et de Nantes est d'ailleurs toujours mobilisée sur le terrain.