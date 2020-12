Fusillade à Nîmes : EELV pour une approche globale "sans angélisme ni populisme"

Après la fusillade qui a fait un blessé dans un état grave ce dimanche à Nîmes, le groupe Europe Ecologie les Verts réclame des actes concrets et des engagements financiers.

Ce dimanche 13 décembre, une nouvelle fusillade a éclaté en pleine journée, au Chemin bas d'Avignon à Nîmes. Un homme est gravement blessé. "Sans angélisme ni populisme", EELV Nîmes défend une "approche globale alliant, urbanisme à l’échelle humaine, économie locale, éducation, prévention et maintien de l’ordre".

Le groupe représenté à Nîmes par Sibylle Jannekeyn demande "que les discours sur ce sujet se transforment en actes concrets et en engagements financiers et humains de la part de l’État et de la ville de Nîmes"