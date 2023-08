Fusillade à Nîmes : "Pissevin n'est plus un quartier de la République" lance Raouf Azzouz

Depuis la mort d'un enfant de 10 ans ce mardi dans une fusillade à Nîmes, le local du centre social mille couleurs situé dans le quartier Pissevin ne désemplit pas. Les habitants oscillent entre colère et émotion. Directeur du centre social mille couleurs, Raouf Azzouz ne mâche pas ses mots.

France Bleu Gard Lozère : Quel est votre sentiment après ce drame ?

Raouf Azzouz : C'est un mélange de stupéfaction et de colère. Colère de voir un enfant du quartier mourir à 10 ans. Colère parce que depuis des années, j'alerte les pouvoirs publics. On fait des courriers. Mais rien ne bouge. Quand vous allez sur Pissevin, ce n'est plus un quartier de la République. C'est un marché ouvert de la drogue avec des tarifs et des gens installés sur des canapés qui vendent. Le marché est fleurissant. Les quartiers se font la guerre. Et les habitants trinquent.

Dans quel état d'esprit sont les habitants du quartier Pissevin après ce drame ?

On est au bout du rouleau. Un enfant de 10 ans. La vie n'a plus de valeur. J'ai vu des vidéos de la fusillade sur les réseaux sociaux. Ils tiraient dans tous les sens. Ils auraient pu en tuer dix, c'était pareil. Ni foi, ni loi. L'argent et la drogue, ce ne sont pas nos valeurs. Ce sont devenus des animaux.

Que peuvent faire les habitants du quartier Pissevin ?

Nous sommes 15.000 habitants dans le quartier. Il faut qu'on réagisse. Il ne faut plus avoir peur. Car si on a peur, ça sera un ghetto. Et ce sont les dealers qui feront la loi. J'entends proposer à la famille de la victime une marche blanche. Moi, je veux montrer que la population en a marre. Si les habitants descendent dans la rue, c'est le début d'une guerre qu'on va gagner. Les gens ont peur certes. Mais, plus on sera nombreux dans la rue et plus les politiques nous écouteront.