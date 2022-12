Fusillade à Paris : le quartier "bouclé toute la journée" selon la maire du 10e arrondissement

Trois personnes ont été tuées par balles et trois autres blessées, vendredi peu avant midi dans le 10e arrondissement de Paris , par un homme de nationalité française qui a été interpellé et placé en garde à vue. Les faits se sont déroulés rue d'Enghien, au niveau d'un centre culturel kurde, dans un quartier commerçant et animé et notamment prisé de la communauté kurde.

Sur place, d'importantes forces de police sont déployées. "Le quartier est bouclé et le restera sans doute toute la journée", a indiqué sur franceinfo Alexandra Cordebard, la maire du 10e arrondissement. Une situation qui risque d'entraîner "de gros troubles de la circulation", selon l'élue. "Je demande aux riverains, y compris immédiats, de rester chez eux. Pour l'instant, ces rues ne sont pas circulables y compris à pied."

Plus tôt, la préfecture de police avait également appeler les habitants à éviter le secteur et laisser les secours intervenir.

Une cellule d’urgence médico-psychologique a été mise en place à la mairie du 10e arrondissement a indiqué Anne Hidalgo la maire de Paris. Les secouristes de la protection civile parisienne "sont mobilisés à la Mairie du 10earrondissement pour accueillir les personnes impliquées, riverains ou témoins de l'événement", précise l'association sur son compte Twitter.