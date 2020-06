Fusillade à Pézenas : un homme tire sur une femme enceinte sur le parking du Bricomarché et se suicide

Des coups de feu en plein après-midi sur un parking de supermarché. À Pézenas vers 16h ce lundi 8 juin, un homme de 60 ans a tiré sur une jeune femme enceinte à deux reprises, la blessant gravement alors qu'elle sortait du magasin Bricomarché avec son compagnon et son garçon âgé d'un peu moins de trois ans. La victime a été rapidement prise en charge par les secours et transportée par hélicoptère vers les urgences à Montpellier. Le tireur a lui mis fin à ses jours en se tirant une balle dans la poitrine avant même l'arrivée des gendarmes.

Il tournait en rond, il attendait sur le parking.

La scène a été rapide, brutale et s'est déroulée devant témoins, dont certains avaient remarqué sa présence avant la fusillade. "Il tournait en rond, il attendait sur le parking que le couple sorte, raconte un employé du Bricomarché. Alors il s'est rapproché de leur voiture, côté passager. Il a tiré dans la vitre une première fois. Le jeune homme est sorti". Il échappe à une deuxième balle en se baissant. "_Puis le tireur a visé une fois encore la passagère, dans la clavicule, et s'est éloig_né. Il s'est donné la mort sur le parking à côté devant Leclerc", à une cinquantaine de mètres de là. Le compagnon de la victime et le petit garçon âgé de deux ans et demi n'ont pas été blessés.

Témiognage de Stéphanie, cadre de santé à mairie de Pézenas Copier

Vengeance ?

Le tireur et cette jeune femme de 23 ans n'avaient pas de lien de parenté mais se connaissaient. Le mobile serait la vengeance. Des représailles du tireur contre celle qui, quelques jours plus tôt, avait déposé une plainte à son encontre pour des faits anciens, explique une source proche du dossier. L'enquête a été confiée aux gendarmes de la compagnie de Pézenas