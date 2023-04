Fusillade à Rennes : deux suspects en garde à vue après la mort de deux hommes à Maurepas

Deux suspects sont en garde à vue après la fusillade dans le quartier Maurepas à Rennes mardi 28 mars en milieu de soirée. Deux hommes de 34 et 29 ans ont été fauchés par une rafale d'arme automatique dans le centre commercial du Gros-Chêne. Un troisième a été grièvement blessé et hospitalisé au CHU Pontchaillou.

Lundi 3 avril , un jeune homme, né en 2000, a été arrêté sur l'ile de Mayotte. Sa compagne a été arrêtée en métropole. Ils sont tous deux arrivés à Rennes et ont été placés en garde à vue.

Lors d'une conférence de presse organisée ce mardi 4 avril, le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc, n'a pas voulu en dire plus à ce stade de l'enquête. Il a rappelé qu'une enquête a été ouverte pour meurtre en bande organisée, tentative de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs.

"Des faits d'une gravité rarement atteinte"

Lors de cette conférence de presse, Philippe Astruc est revenu sur ce drame inédit à Rennes en évoquant "un possible règlement de comptes sur fond de trafic de stupéfiants". Pour le procureur, il s'agit "de faits d'une gravité rarement atteinte" à Rennes. Pour Philippe Astruc, à ce stade, les forces de l'ordre ont été fortement mobilisés depuis janvier pour le maintien de l'ordre en lien avec les violences urbaines à Rennes et selon lui cette situation "n'a pu que nous pénaliser dans la sécurisation et le traitement des zones de revente de stupéfiants". Par ailleurs, s'il se confirme que le jeune homme est l'auteur de ces faits, "il pourrait être fait le constat d'un abaissement de l'âge des mises en cause et d'un recours totalement désinhibé à la violence la plus extrême".