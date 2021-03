Fusillade à Rennes : la fatigue et l'inquiétude de ces habitants de Cleunay

Il est 13h45 quand les coups de feu se font entendre devant le supermarché Carrefour City du quartier Cleunay, à Rennes (Ille-et-Vilaine). En plein après-midi alors qu'il y a du monde dans la rue. Un homme de 30 ans vient de recevoirune balle dans la tête, un autre est lui aussi blessé. En quelques minutes la police et les secours arrivent.

Ingrid était chez sa nièce dont la fenêtre donne sur le lieu du drame. "J'ai entendu les coups de feu et je n'ai pas bien compris ce qu'il s'est passé. Je n'ai pas pu m'approcher parce que j'ai eu peur. En descendant plus d'une heure après j'ai vu le fil rouge, le sang, j'ai compris. Ma nièce m'a dit qu'elle avait peur, qu'elle s'inquiétait pour les fois où elle va devoir aller travailler."

"Ma fille a vu l'homme se prendre une balle dans la tête"

Un père de famille qui vit à quelques centaines de mètre a été appelé en urgence par sa fille. Elle travaille dans le Carrefour City où le drame a eu lieu. "Elle m'a appelé toute tremblante pour me dire qu'elle avait vu un homme se prendre une balle dans la tête", explique le père de famille. Il confie avoir peur pour sa sécurité.

Inquiétude partagée par des jeunes de Cleunay. Ils ont grandi eux aussi dans le quartier. "En plus les petits commencent sur le terrain à 13h30, ça fait peur", rappelle l'un d'entre eux. Des terrains de sport et l'école primaire Champion de Cicé sont à moins de 100 mètres du lieu où ont été tirés les coups de feu.

"J'ai fait ma demande de déménagement"

La connexion entre ce drame et le trafic de stupéfiants ne fait aucun doute pour les riverains. "Ça fait quelques années que les points de deals se mettent en place. Dès que la police arrive on entend crier partout, ça se faufile et terminé. Et de temps en temps on entends des coups de feu", raconte Nicolas. Cet ancien militaire est installé dans le quartier depuis cinq ans. Il sait faire la différence entre des pétards et des balles. "C'est déjà arrivé l'année dernière, en début d'année et même encore hier à 21h. Et tout à l'heure on a entendu ces nouveaux coups de feu. Ma voisine a vu l'homme tomber, s'écrouler dans son sang."

Nicolas a vu la vie du quartier se dégrader depuis qu'il est arrivé. Et il craint que cela continue de se dégrader. "On sait que ce n'est qu'un début. C'est quelque chose qui ne va pas se traiter comme ça. Malheureusement ces coups de feu vont devenir une banalité, et ça fait peur. On n'ose plus trop sortir parce qu'on sait pas ce qu'il va se passer. On peut se promener et se prendre une balle perdue."

A ses côtés Kevin, un voisin de 23 ans qui a grandi ici. "Pour moi ce n'est pas rassurant. J'ai un handicap et j'ose pas trop sortir non plus. On se regarde bizarrement et je me méfie. Cleunay c'était pas comme ça avant, c'est inquiétant." Nicolas explique avoir fait une demande de déménagement, parce qu'il "ne se sent plus à l'aise." Il regrette qu'en cinq ans, les gens se soient isolés, "on ne se parle plus."