Fusillade à Rennes : l'un des blessés a été condamné pour la mort d'un collégien

Deux hommes de 24 et 25 ans, selon le procureur de la République de Rennes, ont été grièvement blessés par balle ce mercredi 17 mars dans le quartier Cleunay de Rennes. Ils se trouvaient devant le magasin Carrefour City, où les dealers ont l'habitude de se retrouver.

La plus jeune des victimes est en état de mort cérébral, l'autre est blessée à la jambe. Dans la soirée, l'assemblée des Tchètchènes d'Europe a communiqué à l'Agence France Presse les prénoms et noms des deux victimes. Il s'agit de deux frères, Hazmat et Souleiman Labazanov.

Kylian avait été battu et étranglé

Ce dernier est déjà connu de la justice. En juillet 2017 il a été condamné par la cour d'assises des mineurs de Rennes à cinq ans de prison ferme pour coups mortels. Souleiman Labazanov était impliqué dans la mort de Kylian. Cet adolescent de 13 ans étranglé dans la cour de son collège à Cleunay pour un regard de travers. Hospitalisé dans un état grave, il était décédé dans la nuit.

Au moment du procès, Souleiman Labazanov avait déjà effectué deux ans de détention provisoire. Il lui restait donc trois années à effectuer derrière les barreaux.