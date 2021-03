Fusillade à Rennes : le complice présumé du tireur mis en examen

Le complice présumé du tireur de Cleunay, âgé de 20 ans, a été mis en examen et placé en détention provisoire ce samedi 27 mars après son arrestation à Rennes (Ille-et-Vilaine) plus tôt dans la semaine. La fusillade avait fait un mort et un blessé, en plein après-midi.

Le jeune de 20 ans soupçonné d'être un complice de l'auteur de la fusillade de Cleunay, à Rennes (Ille-et-Vilaine) a été mis en examen, annonce le procureur de la République de Rennes. Il avait été arrêté à Rennes plus tôt dans la semaine, le mardi 23 mars. Il est maintenu en détention provisoire.

La fusillade de Cleunay a fait un mort et un blessé, devant le Carrefour City, mercredi 17 mars. Le tireur présumé avait été arrêté quelques minutes après les faits. Son complice était recherché avant d'être interpellé "alors qu’il se trouvait dans un véhicule avec un mineur détenteur de plus de 100 grammes de cocaïne, une femme et un bébé de 18 mois", précise Philippe Astruc, le procureur. L'homme arrêté a déjà été condamné à plusieurs reprises pour des faits de vols aggravés et de violences aggravées alors qu’il était mineur.

Il est mis en examen pour complicité de meurtre en bande organisée, complicité de tentative de meurtre en bande organisée, acquisition et détention d’armes de catégorie B et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime et des délits punis de 10 ans d’emprisonnement.

Le procureur de la République annonce qu'il s'exprimera devant le conseil municipal de Rennes, à l'invitation de Nathalie Appéré, pour s'exprimer sur la situation du trafic de stupéfiant.