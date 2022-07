Fusillade à Romans : deux hommes interpellés à Marseille

Deux jours après les incidents survenus quartier de La Monnaie à Romans-sur-Isère : l'enquête de la police judiciaire se poursuit. Un homme de 26 ans a été blessé par balles à la jambe et au bras juste après qu'une fusillade ait retenti dans le quartier vers 20 heures ce vendredi 22 juillet 2022.

Les forces de l'ordre sont rapidement arrivés sur les lieux Boulevard Henri Dunant, Quartier de la Monnaie à Romans sur Isère. La victime a été était transportée au Centre Hospitalier de Valence en état stable.

Des témoignages ont permis d'orienter l'enquête vers deux individus. Les deux auteurs des faits ont pu être identifiés : des mandats de recherche ont été délivrés à leur encontre. Le différend serait né d'une « guerre de territoire » liée au trafic de stupéfiants. Les individus étaient interpellés le samedi 23 juillet 2022 en début de soirée à Marseille.

Dans le même trait de temps, un second fait s'est déroulé à savoir une fusillade à Romans sur Isère. Ce fait est associé à l'enquête en cours.

Le samedi 23 juillet 2022, l'auteur présumé était interpellé par les forces de l'ordre. Les mis en cause sont défavorablement connus des services judiciaires. Le Parquet de Valence ouvre ce jour une information judiciaire du chef de tentative de meurtre en bande organisée pour le premier fait et de tentative d'assassinat pour le second. Les investigations se poursuivent par la Police Judiciaire sous la direction du Juge d'Instruction.